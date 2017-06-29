Сантуш: "В первом тайме Португалия играла лучше, а после перерыва команды устали"
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарии после полуфинального матча Кубка Конфедераций против национальной команды Чили.
"Игра была замечательная. Можно сказать, что это хорошая пропаганда футбола. Перед матчем я говорил, что обе сборные - великолепные, они имели всё для того, чтобы выйти в финал. Португалия начала хорошо, нам удалось удивить чилийскую команду некоторыми атаками. В первом тайме мы играли лучше, несмотря на то что у Чили был первый голевой момент. Возникали и другие шансы, которые можно было превратить в голы. После перерыва команды устали. В итоге сборная Чили стала победителем. С чем мы их искренне поздравляем" - сказал Сантуш.
Не пропустите видеообзор матча Португалия – Чили. | http://soccernews.ru
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