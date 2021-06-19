Сантуш: "Заслуженная победа Германии"

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Сантуш: "Заслуженная победа Германии"Фото: твиттер сборной Португалии

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча с Германией (2:4).

"Мы отлично начали игру. Была хорошая организация и стремление в атаке. У нас получилось использовать шанс в контратаке, однако мы понимали, что соперник будет сражаться. Германия была лучше, однако нам есть за что зацепиться в этой игре. У нас был еще один шанс в контратаке, который мог превратиться в гол, и тогда все могло сложиться иначе.

В перерыве постарались внести изменения, однако в итоге пропустили третий, а потом четвертый гол. Это шокировало команду, однако мы все еще хотели исправиться. Сократили отставание в счете до 2:4, затем было попадание в штангу, один или два момента, но Германия также создавала остроту у наших ворот. Это заслуженная победа Германии", - приводит слова Сантуша сайт УЕФА.

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