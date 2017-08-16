"Сантьяго Бернабеу" намерен поблагодарить Пике

Фанаты мадридского "Реала" готовят теплый прием для защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике в ответном матче за Суперкубок Испании.

Как информирует Don Balon, наиболее преданные поклонники королевского клуба, которые сегодня разместятся сразу на нескольких секторах "Сантьяго Бернабеу", планируют каждое касание мяча 30-летним беком "сине-гранатовых" приветствовать аплодисментами, тем самым благодаря футболиста за его гол в первой игре команд на "Камп Ноу".

Не пропустите превью к сегодняшнему матчу "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru