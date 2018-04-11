"Сантьяго Бернабеу" встретил Буффона овацией

"Сантьяго Бернабеу" встретил голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона овацией, информирует Marca.

Так, 40-летний вратарь "старой синьоры" по неизвестной причине задержался в раздевалке своей команды перед началом второй половины игры. Появившись на поле, когда главный арбитр встречи Майкл Оливер был готов дать свисток о возобновлении поединка, Буффон услышал громкие аплодисменты со стороны болельщиков мадридского "Реала".

Напомним, Буффон назвал Роналду самым "решающим" игроком в мировом футболе. | soccernews.ru