Санья: "Манчестер Сити" будет доминировать долгое время"
Экс-игрок "Манчестер Сити" Бакари Санья рассказал о перспективах "горожан".
"Они будут доминировать, причем на протяжении долгого времени, потому что в основе команды молодые игроки. Большинству из них 22-23 года. "Манчестер Сити" выстраивает команду в расчете на ближайшие пять лет. Думаю, они многого достигнут.
На мой взгляд, "Манчестер Сити" будет чемпионом на протяжении нескольких лет подряд. Думаю, они даже выиграют Лигу Чемпионов. Это станет веским заявлением со стороны клуба. Он ведь был очень незначительным лет 10 назад, но с тех пор сильно изменился.
В этом сезоне меня поразило то, как "Манчестер Сити" проводил игры против больших команд, как они играли в каждом отдельно взятом турнире, как набрали 100 очков. Такое не каждой команде удается. Но "Манчестер Сити" это сделал. И для них нет никаких пределов, а Гвардиола будет гнать их вперед.
Этот тренер хочет от игроков максимума. Гвардиола хочет, чтобы каждый футболист извлекал из себя лучшее. На мой взгляд, они будут парить" - приводит слова Санья Sky Sports.
Читайте также: Гвардиола потребовал от "Манчестер Сити" подписания трех игроков в течение ближайших семи дней. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Действующие чемпионы мира приземлились в Москве
-
Моуринью пообещал Бэйлу "Золотой мяч"
-
"Челси" на Чемпионате Мира будет просматривать пятерых футболистов
-
"Реал" рассматривает вариант с приглашением Лопетеги
-
Аршавин: "Головин способен выступать в Европе"
-
Роналду установил рекорд сезона 2017/2018 в Ла Лиге
-
Маскерано: "Нигерия - жесткий соперник из-за своей дезорганизации"
-
Моуринью поделился мнением относительно возможной встречи России и Испании на ЧМ
-
Зидан: "То, что делает Мбаппе - потрясающе"
-
Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?
-
Гризманн: "Я принял решение"
-
"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Морате
-
Ерохин: "В сборной подобрался хороший сплав опыта и молодости"
-
"Реал" может возобновить интерес к Левандовски
-
Фернандо Торрес может продолжить карьеру во Франции
-
Иньеста: "Гризманн - один из лучших форвардов мира"
-
Бабаев: "К Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов"
-
2
Месси, Роналду и Неймар посетили бейсбольный матч
-
Месси и еще девять игроков пропустили тренировку сборной Аргентины
-
К Роналду проявили интерес пять клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31