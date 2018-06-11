Санья: "Манчестер Сити" будет доминировать долгое время"

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Санья: "Манчестер Сити" будет доминировать долгое время"

Экс-игрок "Манчестер Сити" Бакари Санья рассказал о перспективах "горожан".

"Они будут доминировать, причем на протяжении долгого времени, потому что в основе команды молодые игроки. Большинству из них 22-23 года. "Манчестер Сити" выстраивает команду в расчете на ближайшие пять лет. Думаю, они многого достигнут.

На мой взгляд, "Манчестер Сити" будет чемпионом на протяжении нескольких лет подряд. Думаю, они даже выиграют Лигу Чемпионов. Это станет веским заявлением со стороны клуба. Он ведь был очень незначительным лет 10 назад, но с тех пор сильно изменился.

В этом сезоне меня поразило то, как "Манчестер Сити" проводил игры против больших команд, как они играли в каждом отдельно взятом турнире, как набрали 100 очков. Такое не каждой команде удается. Но "Манчестер Сити" это сделал. И для них нет никаких пределов, а Гвардиола будет гнать их вперед.

Этот тренер хочет от игроков максимума. Гвардиола хочет, чтобы каждый футболист извлекал из себя лучшее. На мой взгляд, они будут парить" - приводит слова Санья Sky Sports.

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