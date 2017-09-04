Санья может перейти в "Лестер"

"Лестер" рассматривает вариант с подписанием бывшего защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья, сообщает английская пресса.

Стоит отметить, что "лисы", несмотря на закрытие летнего трансферного окна, могут подписать 34-летнего француза, так как он является свободным агентом.

Также на Санья претендуют "Торино", "Бенфика" и "Спортинг". | http://soccernews.ru