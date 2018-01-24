Санья может стать игроком аутсайдера Серии А

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Санья может стать игроком аутсайдера Серии А

"Беневенто" проявляет интерес к французскому защитнику Бакари Санья, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист может перейти в итальянский клуб в ближайшее время.

Стоит отметить, что 34-летний Санья в данный момент является свободным агентом. Прошлым летом у него завершился контракт с "Манчестер Сити" и с тех пор он является безработным.

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