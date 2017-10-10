Санья может стать игроком "Лестера"

Теги лестер ситибакари санья

Санья может стать игроком "Лестера""Лестер" ведет переговоры с защитником Бакари Санья, которые имеет статус свободного агента.

35-летнего француза в клубе рассматривают как возможного сменщика Дэнни Симпсона​.

Напомним, последним клубом Санья был "Манчестер Сити".

За "горожан" футболист выступал до конца прошлого сезона.

Читайте: ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" по делу Адриена Силвы | http://soccernews.ru

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