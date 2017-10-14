Санья отказал "Лестеру"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья не перейдёт в "Лестер", сообщают английские СМИ.

34-летний француз отказал "лисам", так как хочет продолжить карьеру в Италии, где на него претендуют "Милан" и "Интер".

Напомним, что сейчас Санья является свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно.

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