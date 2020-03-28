Санья отреагировал на слова Фабрегаса, который критиковал футболистов "Арсенала"

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Санья отреагировал на слова Фабрегаса, который критиковал футболистов "Арсенала"

Экс-игрок "Арсенала" Бакари Санья отреагировал на слова Франсеска Фабрегаса об игроках "канониров".

Напомним, что Фабрегас сказал, что он плакал после поражений "Арсенала", в то время как другие футболисты смеялись и выбирали место, куда пойти после матча.

"Я был удивлен его словам. Как он может такое говорить, если он должен был быть лидером той команды, одним из ее самых перспективных футболистов. Настоящий лидер такого бы не сказал.

Он всего добился благодаря "Арсеналу", поэтому говорить, что кто-то из футболистов был не на его уровне, жестковато. Не думаю, что он был примером для подражания во всех сезонах. Тогда в СМИ говорилось, что он мало бегает и не отрабатывает в обороне. Поэтому другие футболисты могли бы его тыкать в это.

Все футболисты разного уровня. Кто-то лучше физически, кто-то - технически. Конечно, Фабрегас прекрасный футболист, однако, возможно, некоторые игроки ожидали от него большего", - приводит слова Санья Goal.com.

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