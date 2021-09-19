Санья раскритиковал судейство из-за гола Роналду

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Санья раскритиковал судейство из-за гола Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Франции Бакари Санья подверг критике работу видеоассистента в момент гола нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в матче 5-го тура чемпионом Англии с "Вест Хэмом" (2:1).

Напомним, что Роналду забил гол на 35-й минуте, сравняв счет. Победу манкунианцам принес Джесси Лингард, который отличился в концовке.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в конце августа из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2023 года.

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