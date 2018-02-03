Санья стал игроком "Беневенто"

"Беневенто" на своём официальном сайте объявил о переходе французского защитника Бакари Санья.

34-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с итальянским клубом контракт до лета 2018 года с возможностью продления ещё на сезон.

Последним местом работы Санья был "Манчестер Сити". Он покинул "горожан" в мае прошлого года и с тех пор не играл.

Не пропустите: Агент оценил вероятность перехода Сальваторе Боккетти в "Беневенто". | http://soccernews.ru