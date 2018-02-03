Санья стал игроком "Беневенто"

Теги бакари саньябеневентоманчестер сити

Санья стал игроком "Беневенто"

"Беневенто" на своём официальном сайте объявил о переходе французского защитника Бакари Санья.

34-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с итальянским клубом контракт до лета 2018 года с возможностью продления ещё на сезон.

Последним местом работы Санья был "Манчестер Сити". Он покинул "горожан" в мае прошлого года и с тех пор не играл.  

Не пропустите: Агент оценил вероятность перехода Сальваторе Боккетти в "Беневенто". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Торино 23 33
10 Удинезе 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов