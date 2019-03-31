Сапата догнал Роналду в споре лучших снайперов Серии А

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Сапата догнал Роналду в споре лучших снайперов Серии А

Колумбийский нападающий "Аталанты" Дуван Сапата отметился дублем в матче 29-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (3:1).

Второй гол стал для форварда 19-м в нынешнем сезоне Серии А и он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардами "Ювентуса" Криштиану Роналду и "Милана" Кшиштофом Пентеком

Лидером снайперской гонки по-прежнему остается Фабио Квальярелла из "Сампдории" – 21.

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