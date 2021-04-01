Сапата хотел бы поиграть в клубе АПЛ

Фото: Твиттер @Atalanta_BC

Форвард "Аталанты" Дуван Сапата поделился мыслями о своем будущем.

"Мое будущее в Английской Премьер Лиге? В футболе нельзя загадывать. В детстве я всегда следил за чемпионатом Англии, был фанатом "Арсенала". Я рано просыпался каждые выходные, чтобы смотреть их матчи", — приводит слова Сапаты La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, 30-летний колумбиец перешел в "Аталанту" в январе 2020 года, его соглашение с клубом заканчивается летом 2023-го.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 38 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач.