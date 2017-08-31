Сапата и Стринич стали игроками "Сампдории"



Игроки "Наполи" - хорватский защитник Иван Стринич и колумбийский нападающий Дуван Сапата, сообщает официальный сайт клуба.

Хорват обошелся генуэзцам в 2 миллиона евро, а колумбиец арендован за 3 миллиона с обязательством выкупа за 17 миллионов.

30-летний Стринич выступал за "Наполи" с 2015 года, провел за клуб 39 матчей. Ранее играл за "Ле Ман", "Хрватски Драговоляц", "Хайдук" и "Днепр". За сборную Хорватии сыграл 39 матчей. Обладатель Кубка Хорватии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

26-летний Сапата выступал за "Наполи" с 2013 года, провел за клуб 53 матча и забил 15 голов. Сдавался в аренду "Удинезе". Ранее играл за "Америку де Кали" и "Эстудиантес". За сборную Колумбии сыграл 1 матч. Обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8,5 миллионов евро.

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