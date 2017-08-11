Сапата может перейти в "Локомотив"
Форвард "Наполи" Дуван Сапата стал трансферной целью "Локомотива", сообщает Tuttomercatoweb.
По информации ресурса, "железнодорожники" готовы побороться за 26-летнего колумбийца с "Сампдорией" и "Торино".
Стоит отметить, что два последних сезона Сапата провёл на правах аренды в "Удинезе".
Напомним, что в шорт-лист "Локомотива" также входят Веллитон и Эмилиано Сала. | http://soccernews.ru
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|О
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|2
|Локомотив Москва
|5
|13
|3
|Краснодар
|5
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|4
|Ростов
|5
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|ЦСКА Москва
|5
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|Уфа
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|Рубин
|5
|7
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|Урал
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|Динамо Москва
|5
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|Арсенал Тула
|5
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