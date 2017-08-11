Сапата может перейти в "Локомотив"

Форвард "Наполи" Дуван Сапата стал трансферной целью "Локомотива", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "железнодорожники" готовы побороться за 26-летнего колумбийца с "Сампдорией" и "Торино".

Стоит отметить, что два последних сезона Сапата провёл на правах аренды в "Удинезе".

Напомним, что в шорт-лист "Локомотива" также входят Веллитон и Эмилиано Сала. | http://soccernews.ru