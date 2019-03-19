Сапата может стать заменой для Икарди в "Интере"

Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Tuttosport, 27-летний колумбиец может стать заменой для Мауро Икарди, который в последнее время имеет напряженные отношения с клубом.

Отметим, что права на Сапату принадлежат "Сампдории", однако "Аталанта" может выпить игрока за 14 миллионов евро.

В этом сезоне Сапата является одним из лучших бомбардиров Серии А. На его счету 17 забитых мячей в 28 играх.

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