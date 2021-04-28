Сапата прокомментировал слухи об уходе из "Аталанты"
Фото: Твиттер @Atalanta_BC
Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата опроверг информацию о своем возможном уходе из клуба.
"Я здесь счастлив, "Аталанта" очаровала меня. Гасперини — отличный тренер, с которым приятно работать.
Я совсем не думаю об уходе, но никогда не говори никогда, особенно в футболе. В любой момент может что-то случиться. Сейчас я сконцентрирован и полон решимости сделать так, чтобы клуб добился успеха", — приводит слова форварда Football Italia.
Напомним, 30-летний колумбиец перешел в "Аталанту" в январе 2020 года, его соглашение с "бергамасками" рассчитано до лета 2023-го.
В сезоне 2020/2021 Сапата принял участие в 43 матчах во всех турнирах. В его активе 18 забитых мячей и 12 результативных передач.
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17