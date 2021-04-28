Сапата прокомментировал слухи об уходе из "Аталанты"

Фото: Твиттер @Atalanta_BC

Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата опроверг информацию о своем возможном уходе из клуба.

"Я здесь счастлив, "Аталанта" очаровала меня. Гасперини — отличный тренер, с которым приятно работать.

Я совсем не думаю об уходе, но никогда не говори никогда, особенно в футболе. В любой момент может что-то случиться. Сейчас я сконцентрирован и полон решимости сделать так, чтобы клуб добился успеха", — приводит слова форварда Football Italia.

Напомним, 30-летний колумбиец перешел в "Аталанту" в январе 2020 года, его соглашение с "бергамасками" рассчитано до лета 2023-го.

В сезоне 2020/2021 Сапата принял участие в 43 матчах во всех турнирах. В его активе 18 забитых мячей и 12 результативных передач.