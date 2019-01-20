Сапата сравнялся с Роналду по забитым мячам в Серии А

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Сапата сравнялся с Роналду по забитым мячам в Серии А

Форвард "Аталанты" Дуван Сапата забил четыре гола в матче против "Фрозиноне" (5:0).

Таким образом, 27-летний колумбиец догнал Криштиану Роналду в бомбардирской гонке. У обоих футболистов по 14 голов. Следом за ними с 13 голами расположился Кшиштоф Пентек.

Всего в этом сезоне Сапата провел 27 матчей, в которых отметился 17 голами и 6 ассистами.

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