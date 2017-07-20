Сапета: "Борьба за еврокубки? Первые пять-шесть туров прояснят картину"
Полузащитник московского "Динамо" Александр Сапета поделился ожиданиями от стартовавшего сезона 2017/2018.
"Борьба за еврокубки? Первые пять-шесть туров прояснят картину. Радует, что в нас верят. Болельщики вправе надеяться на борьбу за высокие места. Конечно, хотелось начать с победы, но эта ничья тоже важна для укрепления духа, а ошибки разберем", - приводит слова 28-летнего хавбека СЭ.
Напомним, Мостовой объяснил неудачу "Спартака" в матче с "Динамо". | soccernews.ru
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