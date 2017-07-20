Сапета: "Борьба за еврокубки? Первые пять-шесть туров прояснят картину"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Сапета поделился ожиданиями от стартовавшего сезона 2017/2018.

"Борьба за еврокубки? Первые пять-шесть туров прояснят картину. Радует, что в нас верят. Болельщики вправе надеяться на борьбу за высокие места. Конечно, хотелось начать с победы, но эта ничья тоже важна для укрепления духа, а ошибки разберем", - приводит слова 28-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Мостовой объяснил неудачу "Спартака" в матче с "Динамо". | soccernews.ru