Сапета хочет получить от "Динамо" более 200 миллионов

Полузащитник Александр Сапета хочет получить от "Динамо" компенсацию за односторонний разрыв контракта, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист обратился в палату по разрешению споров РФС и требует от своего бывшего клуба более 200 миллионов рублей.

Ранее руководство "бело-голубых" заявляло, что зарплата игрока практически соответствует окладам футболистов "Барселоны" и "Реала".

Напомним, что 28-летний игрок Сапета выступал за "Динамо" с 2011 по 2014 годы, а также с 2016 по 2017 годы, провел за клуб 102 матча и забил 8 голов.

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