Сапета стал игроком "Ростова"

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Сапета стал игроком "Ростова"

Полузащитник Александр Сапета перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня расторг контракт с "Динамо" и достался ростовчанам бесплатно.

28-летний Сапета за свою карьеру также играл за "Сатурн" и "Урал". Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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