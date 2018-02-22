Сапета стал игроком "Ростова"

Полузащитник Александр Сапета перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня расторг контракт с "Динамо" и достался ростовчанам бесплатно.

28-летний Сапета за свою карьеру также играл за "Сатурн" и "Урал". Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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