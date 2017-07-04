Сапета: "Уже жду матча против "Спартака"

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Сапета: "Уже жду матча против "Спартака"Полузащитник московского "Динамо" Александр Сапета уже ждет первого матча своей команды в Премьер-Лиге сезона 2017/2018.

"Первого матча ждут не только болельщики и журналисты, но и футболисты. Сыграть в первом туре со "Спартаком", да еще и чемпионом, да еще и на домашнем стадионе - очень круто. Как узнали, что нам играть с "красно-белыми", так и начали потихоньку к ним готовиться. Будет интересно. "Спартак" детально пока не разбирали, не просматривали. Сейчас сконцентрированы на своей игре. Но ближе к делу уделим время в том числе сопернику", - цитирует 28-летнего хавбека Советский спорт.

Напомним, появилось фото новой формы "Динамо". | soccernews.ru

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