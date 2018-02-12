Сара Ботельо - супруга новичка "Манчестер Сити" Эмерика Ляпорта

Одним из самых громких входящих зимних трансферов в АПЛ стало приобретение "Манчестер Сити" защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта. Однако нашу постоянную рубрику привлекло внимание не само это событие, а то, что вместе с 23-летним французом в Англию переберется и его супруга Сара Ботельо. Именно на испанскую танцовщицу мы и обратим свой взгляд.

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