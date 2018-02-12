Сара Ботельо - супруга новичка "Манчестер Сити" Эмерика Ляпорта

Теги эмерик ляпортдевушки футболистов

Сара Ботельо - супруга новичка "Манчестер Сити" Эмерика ЛяпортаОдним из самых громких входящих зимних трансферов в АПЛ стало приобретение "Манчестер Сити" защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта. Однако нашу постоянную рубрику привлекло внимание не само это событие, а то, что вместе с 23-летним французом в Англию переберется и его супруга Сара Ботельо. Именно на испанскую танцовщицу мы и обратим свой взгляд.

Не пропустите:

Джейд Лебеф - самая горячая девушка января

Джейд Лебеф - актриса и дочь Франка Лебефа

Эбби Элински - футболистка из США, назвавшая Серхио Рамоса идеальным

Ирис Миттенар - мисс Вселенная и подруга Хатема Бен Арфы

Виктория Боня - новая подруга Маруана Феллаини | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов