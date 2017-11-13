Сара Саламо - новая девушка Иско

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Сара Саламо - новая девушка ИскоПохоже, отношения между полузащитником мадридского "Реала" Иско и известной испанской актрисой Сарой Саламо получили официальное подтверждение. Так, ресурс Informalia в начале текущего месяца опубликовал фото пары во время их визита в театр Canal Theater, что дает повод обратить внимание на новую подругу одного из лучших игроков королевского клуба. 

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