Сара Саламо - новая девушка Иско

Похоже, отношения между полузащитником мадридского "Реала" Иско и известной испанской актрисой Сарой Саламо получили официальное подтверждение. Так, ресурс Informalia в начале текущего месяца опубликовал фото пары во время их визита в театр Canal Theater, что дает повод обратить внимание на новую подругу одного из лучших игроков королевского клуба.

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