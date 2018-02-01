Сарабия - лидер "Севильи" по системе "гол+пас" с тех пор, как клуб возглавил Монтелла

Теги севильяпабло сарабиявинченцо монтелла

Сарабия - лидер "Севильи" по системе "гол+пас" с тех пор, как клуб возглавил Монтелла

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Севилья" играет с "Леганесом".

Счет в этом поединке открыл нападающий севильцев Луис Муриэль с передачи полузащитника Пабло Сарабии.

Стоит отметить, что 25-летний Сарабия поучаствовал в семи голах "Севильи" (2 мяча и 5 голевых пасов) и является лидером команды по системе "гол+пас" с тех пор, как клуб возглавил Винченцо Монтелла.

Не пропустите: Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи". | http://soccernews.ru

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