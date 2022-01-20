Сарабия поделился мнением о Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен
Испанский хавбек лиссабонского "Спортинга" Пабло Сарабия, права на которого принадлежат "Пари Сен-Жермен", поделился мнением об аргентинском форвард парижан Лионеле Месси.
– В ПСЖ вы встретились с Месси. Что можете о нем сказать?
– Я не так много общался с ним, но с самого начала он очень хорошо ко мне относился.
В спорте любому игроку нужно время на адаптацию. Сейчас Месси проходит ее, но я уверен, что он покажет, что является отличным футболистом, – сказал Сарабия.
Напомним, что Месси перешел в ПСЖ прошлым летом на правах свободного агента, после того, как его соглашение с "Барселоной" подошло к концу и каталонский клуб не сумел зарегистрировать аргентинца из-за плохой финансовой ситуации.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13