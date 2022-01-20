Сарабия поделился мнением о Месси в ПСЖ

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Сарабия поделился мнением о Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Испанский хавбек лиссабонского "Спортинга" Пабло Сарабия, права на которого принадлежат "Пари Сен-Жермен", поделился мнением об аргентинском форвард парижан Лионеле Месси.

– В ПСЖ вы встретились с Месси. Что можете о нем сказать?

– Я не так много общался с ним, но с самого начала он очень хорошо ко мне относился.

В спорте любому игроку нужно время на адаптацию. Сейчас Месси проходит ее, но я уверен, что он покажет, что является отличным футболистом, – сказал Сарабия.

Напомним, что Месси перешел в ПСЖ прошлым летом на правах свободного агента, после того, как его соглашение с "Барселоной" подошло к концу и каталонский клуб не сумел зарегистрировать аргентинца из-за плохой финансовой ситуации.

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