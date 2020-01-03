Сарабия поделился мнением о выступлении ПСЖ в Лиге Чемпионов

Хавбек ПСЖ Пабло Сарабия высказался о выступлении своей команды в Лиге Чемпионов. Об этом сообщается в твиттере Paris United.

"Я знаю, насколько Лига Чемпионов важна для Парижа. Это невероятный турнир и ПСЖ хочет делать большие вещи.

Мы должны сосредоточиться на дортмундской "Боруссии" и не смотреть дальше", - сказал Сарабия.

Напомним, ПСЖ и "Боруссия" встретятся в 1/8 финала Лиги Чемпионов 18 февраля и 11 марта.

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