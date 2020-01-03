Сарабия поделился мнением о выступлении ПСЖ в Лиге Чемпионов
Хавбек ПСЖ Пабло Сарабия высказался о выступлении своей команды в Лиге Чемпионов. Об этом сообщается в твиттере Paris United.
"Я знаю, насколько Лига Чемпионов важна для Парижа. Это невероятный турнир и ПСЖ хочет делать большие вещи.
Мы должны сосредоточиться на дортмундской "Боруссии" и не смотреть дальше", - сказал Сарабия.
Напомним, ПСЖ и "Боруссия" встретятся в 1/8 финала Лиги Чемпионов 18 февраля и 11 марта.
А еще: ПСЖ сделал конкретное предложение Эриксену| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12