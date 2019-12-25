Сарабия рассказал о положении Неймара в ПСЖ

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Сарабия рассказал о положении Неймара в ПСЖ

Испанский полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия заявил, что бразильский нападающий Неймар имеет большое влияние в команде.

"Неймар в порядке. Такого игрока всегда хочется иметь в команде. У него большое влияние в раздевалке. Когда Неймар счастлив, он много дает команде", - приводит слова Сарабии Marca.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 27-летнего Сарабии четыре мяча и пять голевых передач в 21 поединке.

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