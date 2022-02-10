Сарабия рассказал, почему перешел из ПСЖ в "Спортинг"

Фото: инстаграм Сарабии\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабия, ныне выступающий в "Спортинге" на правах аренды, прокомментировал свой переход в лиссабонский клуб.

"В ПСЖ много звёзд, а в "Спортинге" могу чувствовать себя как в кругу семьи. В сильных командах скорее чувствуешь конкуренцию, хотя у нас было хорошее взаимопонимание на поле. Здесь, в Португалии, никто не выделяется на фоне остальных, мы являемся единым целым и тренер всегда на первое место ставит команду.

Мне нравится такой менталитет", - сказал испанец.

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