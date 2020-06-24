"Сарагоса" хочет арендовать таланта "Реала"

"Сарагоса" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику мадридского "Реала" Рейньеру, сообщает Ok Diario.

По сведениям издания, сарагосский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Также Рейньер входит в сферу интересов "Реала Сосьедад", "Байера" и "Вальядолида".

"Реал" купил 18-летнего Рейньера в январе 2020 года у "Фламенго" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел три матча за вторую команду "Реала", забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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