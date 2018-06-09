"Сарагоса" – "Нумансия" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор ответного полуфинального матча плей-офф за право выступать в Примере между "Сарагосой" и "Нумансией".

Не пропустите: "Нумансия" вышла в финал плей-офф за право выступать в Примере. | http://soccernews.ru