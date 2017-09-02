"Сарагоса" объявила о переходе Араужо
Бразильский форвард Винисиус Араужо, покинувший в пятницу "Валенсию", стал игроком "Сарагосы", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили контракт до лета 2018 года с опцией продления ещё на два сезона.
24-летний Араужо являлся свободным агентом, поэтому достался "Сарагосе" бесплатно. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва сильнейших: Испания и Италия определят лидера группы на "Сантьяго Бернабеу"
-
Разгром как мотивация: Сборная Дании уничтожила Польшу
-
В шаге от Мундиаля: Германия вырывает победу над Чехией
-
Париж взрывает трансферный рынок или зачем ПСЖ еще и Мбаппе
-
Руководству "Барселоны" хотят выдвинуть вотум недоверия
Лента новостей
-
Ионов рассказал о причинах своего перехода в "Ростов"
-
Соса не захотел переходить из "Милана" в "Трабзонспор"
-
Мбаппе определился с игровым номером в ПСЖ
-
Себальос избежал серьёзной травмы
-
ЦСКА может купить сын Абрамовича
-
Лукас Перес рассказал о своем возвращении в "Депортиво"
-
Бенитес может сменить Билича в "Вест Хэме"
-
Роберт Фернандес: "У "Барселоны" фантастический состав"
-
Топ-5 клубов, которые больше всех заработали в летнее трансферное окно
-
Коноплянка: "Больше работали над тактикой, ведь давно не виделись, а нам нужна сыгранность"
-
Топ-5 команд, которые больше всех потратили средств на трансферы прошедшим летом
-
"Ливерпуль" в последние часы трансферного окна требовал за Коутиньо 200 миллионов
-
Бекхэм хочет видеть Роналду в своем клубе из МЛС
-
Рамос: "По всему миру будут говорить об матче между Испанией и Италией"
-
Иньеста: "Надеюсь, Асенсио не остановится на достигнутом и продолжит прибавлять"
-
"Арсенал" не отпустил Бельерина в "Ювентус"
-
Менье: "Мбаппе принесет большую пользу команде"
-
Лихтштайнер прокомментировал свое отсутствие в заявке "Ювентуса" на групповой этап Лиги Чемпионов
-
"Реал" следующим летом намерен выкупить контракт Гризманна
-
Венгер: "Алексис Санчес проводит свой последний сезон в "Арсенале" по действующему контракту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Леванте
|42
|84
|2
|Жирона
|42
|70
|3
|Хетафе
|42
|68
|4
|Тенерифе
|42
|66
|5
|Кадис
|42
|64
|6
|Уэска
|42
|63
|7
|Реал Вальядолид
|42
|63
|8
|Реал Овьедо
|42
|61
|9
|Луго
|42
|55
|10
|Кордоба
|42
|55
|11
|Реус Депортиу
|42
|55
|12
|Райо Вальекано
|42
|53
|13
|Севилья II
|42
|53
|14
|Химнастик Таррагона
|42
|52
|15
|Альмерия
|42
|51
|16
|Реал Сарагоса
|42
|50
|17
|Нумансия
|42
|50
|18
|Алькоркон
|42
|50
|19
|Коста Калида
|42
|48
|20
|Мальорка
|42
|45
|21
|Эльче
|42
|43
|22
|Мирандес
|42
|41