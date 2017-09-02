"Сарагоса" объявила о переходе Араужо

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"Сарагоса" объявила о переходе Араужо

Бразильский форвард Винисиус Араужо, покинувший в пятницу "Валенсию", стал игроком "Сарагосы", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2018 года с опцией продления ещё на два сезона.

24-летний Араужо являлся свободным агентом, поэтому достался "Сарагосе" бесплатно. | http://soccernews.ru

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