"Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
"Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании.
"Сарагоса" - "Мальорка" - 3:1 (0:0)
Голы: Бланко, 48 - 1:0, Пуадо, 54 - 2:0, Линарес, 75 - 3:0, Фебас, 85 - 3:1.
"Мальорка": Фабрисио Агосто, Рахман Баба, Седлар, Кампос, Састре, Педраса (Сенье, 72), Посо, Кубо, Фебас, Трайковски (Чаваррия, 59), Пратс (Алегрия, 67).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14