"Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

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"Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

"Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. 

"Сарагоса" - "Мальорка" - 3:1 (0:0)

Голы: Бланко, 48 - 1:0, Пуадо, 54 - 2:0, Линарес, 75 - 3:0, Фебас, 85 - 3:1.

"Мальорка": Фабрисио Агосто, Рахман Баба, Седлар, Кампос, Састре, Педраса (Сенье, 72), Посо, Кубо, Фебас, Трайковски (Чаваррия, 59), Пратс (Алегрия, 67).

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