Сарате перешёл в "Аль-Наср"

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил об уходе атакующего полузащитника Мауро Сарате.

30-летний аргентинец перешёл на правах аренды в "Аль-Наср" из ОАЭ.

Стоит отметить, что в этом сезоне Сарате не сыграл за "Уотфорд" ни одного матча.

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