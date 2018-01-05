Сарате возвращается в Аргентину

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Сарате возвращается в Аргентину

Форвард "Аль-Насра" Мауро Сарате, права на которого принадлежат "Уотфорду", продолжит карьеру в Аргентине, сообщает Reuters.

По информации источника, 30-летний футболист в ближайшее время станет игроком "Велес Сарсфилд", воспитанником которого он является.

Стоит отметить, что речь идёт об аренде до конца текущего сезона. Контракт Сарате с "Уотфордом" истекает летом 2019 года.

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