Сарр отказал "Барселоне" и перешел в "Ренн"
Сенегальский полузащитник "Метца" Исмаила Сарр стал игроком "Ренна", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с бретонцами контракт до лета 2021 года.
Хавбеком также интересовалась "Барселона", но он посчитал, что ему слишком рано переходить в клуб такого уровня.
19-летний Сарр выступал за "Метц" с 2016 года, провел за клуб 33 матча и забил 5 голов. За сборную Сенегала сыграл 6 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
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