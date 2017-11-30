Сарр: "Я был уверен, что Витселя ждет блестящая карьера, но он выбрал Россию"



Бывший защитник сборной Сенегала Мохамед Сарр считает, что бельгийский полузащитник Аксель Витсель мог добиться намного большего в своей карьере.

"Витсель был настоящим талантом, но он выбрал не тот путь, которого я ждал. Так считают и другие. Я был уверен, что Витселя ждет блестящая карьера, но он выбрал Россию. Я не осуждаю его, но думаю, что он мог добиться намного большего в своей карьере", - приводит слова Сарра voetbalnieuws.

Стоит отметить, что Сарр и Витсель выступали вместе за "Стандард" несколько лет назад.

Напомним, что Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году, а сейчас выступает за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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