Сарри близок к достижению соглашения с "Зенитом"

Теги наполизенит санкт-петербургмаурицио сарри

Сарри близок к достижению соглашения с "Зенитом"Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри близок к достижению соглашения с питерским "Зенитом", информирует Чемпионат.

По сведениям источника, агент 59-летнего специалиста активно контактирует с руководством "сине-бело-голубых". Ожидается, что о подписании контракта с итальянским наставником российский клуб может объявить уже до конца мая.

Напомним, Сарри уже определился с первым трансфером в "Зените". | soccernews.ru

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