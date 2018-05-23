Сарри близок к достижению соглашения с "Зенитом"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри близок к достижению соглашения с питерским "Зенитом", информирует Чемпионат.

По сведениям источника, агент 59-летнего специалиста активно контактирует с руководством "сине-бело-голубых". Ожидается, что о подписании контракта с итальянским наставником российский клуб может объявить уже до конца мая.

Напомним, Сарри уже определился с первым трансфером в "Зените". | soccernews.ru