Сарри близок к подписанию контракта с "Лацио"

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, экс-главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри близок к назначению в "Лацио".

По информации источника, сегодня состоялись очередные переговоры, по итогам которых стороны значительно продвинулись в вопросе заключения договора.

Отмечается, что в ближайшее время представители тренера и римского клуба встретятся еще раз, чтобы согласовать оставшиеся детали.

"Лацио" ищет нового тренера после ухода Симоне Индзаги, который накануне возглавил "Интер".

Напомним, что Сарри оставался без команды с лета прошлого года после увольнения из "Юве", в котором он проработал один сезон.

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