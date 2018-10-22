Сарри: "Болельщики должны уважать Моуринью"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что болельщики лондонского клуба не должны оскорблять Жозе Моуринью.
Напомним, что португалец подвергся оскорблениям во время матча на "Стэмфорд Бридж", после чего показал трибунам три пальца, напомнив, сколько титулов он выиграл с "Челси".
"Моуринью болельщики должны уважать. Он выигрывал здесь титулы, поэтому мы все должны относиться к нему с уважением. Как и ко всем, кто завоевывал титулы для клуба", - сказал он.
Читайте: Сарри высказался о конфликте своего ассистента и Моуринью | http://soccernews.ru
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