Сарри - болельщику: "Ювентус"? Если "Челси" отпустит..."

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Сарри - болельщику: "Ювентус"? Если "Челси" отпустит..."

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопрос болельщика, которого случайно встретил в Италии. Об этом пишет  Football Italia.

Фанат, заменив Сарри, спросил о возможном переходе специалиста в "Ювентус" и попросил о совместной фотографии.

"Если "Челси" даст мне возможность уйти... Пока я не могу ничего спросить. Подождем до понедельника", - сказал Сарри. 

Напомним, что "Ювентус" готов заключить с Сарри трёхлетний контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Ювентус".
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