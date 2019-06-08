Сарри - болельщику: "Ювентус"? Если "Челси" отпустит..."

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопрос болельщика, которого случайно встретил в Италии. Об этом пишет Football Italia.

Фанат, заменив Сарри, спросил о возможном переходе специалиста в "Ювентус" и попросил о совместной фотографии.

"Если "Челси" даст мне возможность уйти... Пока я не могу ничего спросить. Подождем до понедельника", - сказал Сарри.

Напомним, что "Ювентус" готов заключить с Сарри трёхлетний контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Ювентус".