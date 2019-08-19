Сарри болен пневмонией

"Ювентус" сообщил, что наставник команды Маурицио Сарри имеет проблемы со здоровьем.

По итогам медобследования, у 60-летнего итальянца была обнаружена пневмония. По состоянию здоровья Сарри отсутствовал на сегодняшней тренировке команды.

Отмечается, что в ближайшее время Сарри будет проходить специальный курс терапии.

Сарри возглавил "Ювентус" этим летом. В прошлом сезоне он руководил "Челси", с которым выиграл Лигу Европы.

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