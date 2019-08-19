Сарри болен пневмонией

Теги ювентусмаурицио сарри

Сарри болен пневмонией

"Ювентус" сообщил, что наставник команды Маурицио Сарри имеет проблемы со здоровьем.

По итогам медобследования, у 60-летнего итальянца была обнаружена пневмония. По состоянию здоровья Сарри отсутствовал на сегодняшней тренировке команды.

Отмечается, что в ближайшее время Сарри будет проходить специальный курс терапии.

Сарри возглавил "Ювентус" этим летом. В прошлом сезоне он руководил "Челси", с которым выиграл Лигу Европы.

Читайте также: "Ювентус" нацелился на форварда "Лиона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА

Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов