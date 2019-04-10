Сарри: "Боюсь, что у Дринкуотера нет шансов в "Челси"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он не рассчитывает на полузащитника Дэниела Дринкуотера.

"Дринкуотер не выходит на поле из-за моей системы игры. Я говорил ему об этом еще прошлым летом, но он решил остаться в команде. Я оценил это. Не знаю, почему он это сделал. Быть может, Дэнни надеялся на смеху схемы игры.

Я ничем не могу помочь ему. У нас хорошие отношения, но я не могу выставить его на поле. Он в курсе этот. Боюсь, что у Дринкуотера нет шансов в "Челси", - цитирует Сарри The Telegraph.

В нынешнем сезоне 29-летний Дринкуотер провел за "Челси" один матч, проведя на поле 30 минут. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2022 года.

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