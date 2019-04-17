Сарри будет не против ухода из "Челси"

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Сарри будет не против ухода из "Челси"

В СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри будет рад, если его уволят из клуба. Об этом сообщает журналист Данкан Каслз.

"Несколько источников сообщали мне, что Сарри не против увольнения из "Челси". Он уже не получает былого удовольствия от работы в Лондоне. По его мнению между ним и руководством большая дистанция. Кроме того он не может повлиять на трансферную политику в клубе.

Мне сказали, что он с радостью получит причитающиеся ему деньги и возглавит какой-нибудь клуб Серии А", - сказал Каслз в подкасте Transfer Windiw Podcast.

Напомним, Сарри стал главным тренером лондонского клуба летом 2018 года. На данный момент "Челси" располагается на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.

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