Сарри: "Челси" играл лучше "Тоттенхэма"

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Сарри: "Челси" играл лучше "Тоттенхэма"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды от "Тоттенхэма" в первом полуфинальном матче Кубка Английской Лиги.

"Я разочарован результатом, но доволен игрой команды. Мы действовали очень интенсивно и целенаправленно, играя с умом и душой на протяжении всего матча. Тем более, это был один из самых важных матчей на данном этапе сезона. Игроки "Челси" совершили около 70 касаний мяча в штрафной соперника против 11 у хозяев. Мы нанесли 18 ударов по воротам и создали 5 голевых моментов, тогда как у "Тоттенхэма" эти показатели 7 и 2 соответственно. Мы играли лучше и заслуживали большего. Ответный матч будет сложным для обеих команд. Добыть победу будет нелегко, но если мы покажем игру такого же уровня, сможем добиться нужного результата" - цитирует Сарри официальный сайт "синих".

Напомним, что "Тоттенхэм" минимально обыграл "Челси" благодаря голу Харри Кейна с пенальти. Ответная встреча запланирована на 22 января.

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Mutaloff
Mutaloff

Ничья более закономерный результат встречи.

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