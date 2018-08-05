Сарри: "Челси" нуждался в Жоржиньо больше, чем "Манчестер Сити"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, чем клубу поможет приход Жоржиньо.

"Челси" нуждался в Жоржиньо больше, чем "Манчестер Сити". У Гвардиолы отличные хавбеки, центральные полузащитники. Фернандиньо - замечательный футболист. Трансфер Жоржиньо - один из шагов по сокращению разрыва. Но все остальное - упорная работа.

Турнирная таблица АПЛ прошлого сезона показывает, что "Сити" набрал 100 очков, а "Челси" - 70 очков. Нам нужно попытаться сократить этот разрыв в 30 очков, и я знаю только один способ - работать" - приводит слова Сарри The Telegraph.

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