Сарри: "Челси" плохо сыграл во втором тайме, но я доволен первой половиной"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды над "Славией" (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Мы очень неудачно начали второй тайм, но я доволен первой половиной. Мы вышли в полуфинал и это очень важно для нашей команды. Мы знали, что нас ждет сложный матч. Игроки "Славии" хорошо двигаются на большой скорости", - приводит слова Сарри BBC.

Для Сарри выход в полуфинал еврокубка стал первым в его тренерской карьере.

В 1/2 финала Лиги Европы "Челси" сыграет с "Айнтрахтом".

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