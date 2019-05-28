Сарри: "Челси" заслужил трофей в этом сезоне"

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Сарри: "Челси" заслужил трофей в этом сезоне"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о предстоящем финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом". Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

"Чаще всего мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника есть два отличных игрока - Ляказетт и Обамеянг. Команда хорошо атакует, знает как оказать давление. С ними очень нелегко.

Мы будем играть не ради попадения в Лигу чемпионов.Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. На мой взгляд, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне", - сказал Сарри.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский". Начало - в 22:00 (мск).

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