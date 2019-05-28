Сарри: "Челси" заслужил трофей в этом сезоне"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о предстоящем финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом". Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
"Чаще всего мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника есть два отличных игрока - Ляказетт и Обамеянг. Команда хорошо атакует, знает как оказать давление. С ними очень нелегко.
Мы будем играть не ради попадения в Лигу чемпионов.Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. На мой взгляд, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне", - сказал Сарри.
Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский". Начало - в 22:00 (мск).
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|38
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|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16