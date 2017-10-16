Сарри: "Чувство мощи, которое исходит от "Сити", я не ощущал даже от "Реала" годом ранее"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити" в рамках Лиги Чемпионов.

"Они побеждают во всех своих матчах, в чемпионате забивают минимум 5 голов. В последний раз они не смогли забить в августе, к тому же они сильны в оборонительных позициях. Будет очень трудно. Однозначно - это лучшая команда в Европе.

Будет ли это матч мечты? Я был бы более счастлив, играя с командой уровнем пониже! Чувство мощи, которое исходит от "Сити", я не ощущал даже от "Реала" годом ранее" - приводит слова Сарри Football Italia.

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